Report | anticipazioni della puntata di stasera 2 novembre 2025 su Rai 3

Una nuova stagione di inchieste firmata Sigfrido Ranucci. Questa sera, domenica 2 novembre 2025, alle 20,30 su Rai 3 (e in streaming su RaiPlay ), torna Report, il celebre programma d'inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Anche in questa puntata, la redazione propone una serie di approfondimenti su temi di grande attualità, dalla crisi ambientale al mondo del cinema, fino alla gestione della privacy e delle politiche migratorie. "E brucia ancora": la Terra dei Fuochi tra bonifiche mancate e nuova speranza. La puntata si apre con l'inchiesta di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo, intitolata "E brucia ancora".
