Regno Unito sovrintendente Polizia Trasporti | Non è stato un atto terroristico
La polizia britannica ha respinto le ipotesi secondo cui l ‘attacco di massa contro un treno diretto a Londra fosse legato al terrorismo, e ha affermato che due persone ferite rimangono in pericolo di vita. La polizia ha anche affermato che due uomini, nati nel Regno Unito, rimangono in custodia nelle stazioni di polizia separate. Sono stati arrestati otto minuti dopo le prime chiamate di emergenza, alle 19:42. “Non c’è nulla che suggerisca che si tratti di un incidente terroristico”, ha detto il sovrintendente della polizia dei trasporti britannica John Loveless fuori dalla stazione di Huntingdon, nell’Inghilterra orientale, dove il treno si è fermato subito dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pressi di Cambridge. Nove di loro versano in gravissime condizi - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito, assalto a un treno: accoltellati almeno 10 passeggeri a Huntingdon. Due arresti - X Vai su X
Regno Unito, attacco con coltello su treno: almeno 10 feriti, 2 in fin di vita. Arrestati due uomini - Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pr ... Scrive msn.com
Regno Unito: dieci feriti dopo un attacco con coltello su un treno, due arresti - Le autorità britanniche hanno fatto sapere che dieci persone sono rimaste ferite dopo un attacco con coltello su un treno diretto a Londra, nove persone risultano in condizioni gravi. Segnala msn.com
Regno Unito, 10 feriti in accoltellamento su un treno a Huntingdon: due in pericolo di vita - Lo afferma il sovrintendente John Loveless della polizia ferroviaria britannica ... Da msn.com