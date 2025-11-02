Regno Unito segretario Difesa UK | Ho preso quel treno poche ore prima dell' attacco

Due persone rimangono in pericolo di vita dopo l ‘ attacco al treno diretto a Londra. La polizia ha anche affermato di non considerare l’attacco un episodio terroristico. Nella notte, la polizia ha spiegato che nove delle dieci persone ferite sono in pericolo di vita. Due sono le persone arrestate. Il segretario alla Difesa, John Healey, ha detto a Sky News di aver preso regolarmente lo stesso servizio ferroviario. “ Mia moglie e io abbiamo preso quel collegamento poche ore prima. Lo prendo ogni settimana per tornare a Rotterdam”, ha detto Healey. “Sappiamo che ci sono dieci persone in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

