Regno Unito la mattanza su un treno diretto a Londra | accoltellati undici passeggeri Due arrestati La polizia esclude il terrorismo – Il video

Open.online | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra.  Sono  due gli uomini arrestati  nella  stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Delle nove persone inizialmente dichiarate «in gravi condizioni» dalle autorità, quattro sono state dimesse e due restano ricoverate in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Regno Unito, assalto al treno a Huntingdon, i testimoni: «Pensavamo a uno scherzo di Halloween» - Dieci persone sono rimaste ferite, dopo essere state accoltellate su un treno a Huntingdon, in Inghilterra. msn.com scrive

regno unito mattanza trenoRegno Unito, dieci accoltellati sul treno diretto a Huntingdon: “Sangue ovunque”. Due arresti - Dieci persone sono rimaste ferite, nove in gravi condizioni, in un accoltellamento su un treno vicino a Huntingdon, nel Cambridgeshire ... Segnala msn.com

Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi. Arrestati due uomini - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno a Huntingdon, nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Mattanza Treno