Regno Unito la mattanza su un treno diretto a Londra | accoltellati undici passeggeri Due arrestati La polizia esclude il terrorismo – Il video
Undici persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra. Sono due gli uomini arrestati nella stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Delle nove persone inizialmente dichiarate «in gravi condizioni» dalle autorità, quattro sono state dimesse e due restano ricoverate in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pressi di Cambridge. Nove di loro versano in gravissime condizi - facebook.com Vai su Facebook
Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per conto della Russia - X Vai su X
Regno Unito, assalto al treno a Huntingdon, i testimoni: «Pensavamo a uno scherzo di Halloween» - Dieci persone sono rimaste ferite, dopo essere state accoltellate su un treno a Huntingdon, in Inghilterra. msn.com scrive
Regno Unito, dieci accoltellati sul treno diretto a Huntingdon: “Sangue ovunque”. Due arresti - Dieci persone sono rimaste ferite, nove in gravi condizioni, in un accoltellamento su un treno vicino a Huntingdon, nel Cambridgeshire ... Segnala msn.com
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi. Arrestati due uomini - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno a Huntingdon, nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Da msn.com