Regno Unito la mattanza su un treno diretto a Londra | accoltellati undici passeggeri Due arrestati La polizia esclude il terrorismo – Il video

Undici persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra. Sono due gli uomini arrestati nella stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Delle nove persone inizialmente dichiarate «in gravi condizioni» dalle autorità, quattro sono state dimesse e due restano ricoverate in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Open.online