Regno Unito diversi accoltellati su treno vicino a Cambridge | la polizia sul posto
La polizia britannica ha dichiarato sabato che “più persone” sono state accoltellate su un treno vicino a Cambridge e che due persone sono state arrestate in relazione all’incidente. La polizia dei trasporti britannica ha detto su X che i suoi agenti sono intervenuti sull’incidente su un treno per Huntingdon “dove diverse persone sono state accoltellate”, mentre il servizio di ambulanze dell’East of England ha confermato di aver mobilitato una risposta su larga scala e che “molti pazienti” sono stati ricoverati in ospedale. Il parlamentare conservatore di Huntingdon, Ben Obese-Jecty, ha detto che la polizia armata ha risposto prima delle 20 di sabato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
