Regno Unito diversi accoltellati su treno vicino a Cambridge | la polizia sul posto

Lapresse.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia britannica ha dichiarato sabato che “più persone” sono state accoltellate su un treno vicino a Cambridge e che due persone sono state arrestate in relazione all’incidente. La polizia dei trasporti britannica ha detto su X che i suoi agenti sono intervenuti sull’incidente su un treno per Huntingdon “dove diverse persone sono state accoltellate”, mentre il servizio di ambulanze dell’East of England ha confermato di aver mobilitato una risposta su larga scala e che “molti pazienti” sono stati ricoverati in ospedale. Il parlamentare conservatore di Huntingdon, Ben Obese-Jecty, ha detto che la polizia armata ha risposto prima delle 20 di sabato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regno unito diversi accoltellati su treno vicino a cambridge la polizia sul posto

© Lapresse.it - Regno Unito, diversi accoltellati su treno vicino a Cambridge: la polizia sul posto

Altri contenuti sullo stesso argomento

regno unito diversi accoltellatiRegno Unito, aggressioni con coltello in treno, due arrestati. Diversi feriti in ospedale - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in ... Lo riporta msn.com

Regno Unito: Bbc, diversi accoltellati su treno nel Cambridgeshire, due arresti - "Diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta msn.com

Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti, arrestati due uomini - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno a Huntingdon, nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Diversi Accoltellati