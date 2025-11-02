Regno Unito dieci accoltellati sul treno diretto a Huntingdon | Sangue ovunque Due arresti
Dieci persone sono rimaste ferite, nove in gravi condizioni, in un accoltellamento su un treno vicino a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Due uomini sono stati arrestati. L’aggressione ha scatenato il panico a bordo e la linea ferroviaria è stata temporaneamente chiusa. Il premier Starmer: "Fatto terribile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi arrestati due uomini "C'era sangue ovunque," ha raccontato un testimone, aggiungendo che "alcune persone venivano calpestate" mentre cercavano disperatamente di mettersi in salv - facebook.com Vai su Facebook
Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per conto della Russia - X Vai su X
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Come scrive iltempo.it
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: diversi passeggeri feriti, arrestati due uomini - Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pr ... Come scrive msn.com
Regno Unito: Bbc, diversi accoltellati su treno nel Cambridgeshire, due arresti - "Diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Da msn.com