Regno Unito | Bbc diversi accoltellati su treno nel Cambridgeshire due arresti

Lapresse.it | 2 nov 2025

Roma, 1 nov. (LaPresse) – “Diverse persone” sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

