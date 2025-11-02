Regno Unito | Bbc diversi accoltellati su treno nel Cambridgeshire due arresti
Roma, 1 nov. (LaPresse) – "Diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite.
