“Diverse persone” sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, attacco con coltello su un treno: 2 arresti