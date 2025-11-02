Regno Unito attacco con coltello su un treno | 2 arresti

“Diverse persone” sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

