Regno Unito attacco con coltello su un treno | 2 arresti
“Diverse persone” sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Regno Unito: attacco col coltello in treno, "diverse persone ferite", due arrestati - Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito. Lo riporta msn.com
Regno Unito, aggressioni con coltello in treno, due arrestati. Diversi feriti in ospedale - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Segnala msn.com
REGNO UNITO - Attacco sinagoga Manchester, re Carlo visita luogo attentato - Re Carlo si è recato a Manchester per rendere omaggio alle vittime dell'attacco avvenuto davanti alla sinagog ... Come scrive casertafocus.net