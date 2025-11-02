Regno Unito accoltellamento su un treno per Huntingdon | almeno dieci feriti Due persone arrestate Scene orribili c’era sangue ovunque – Il video
Momenti di panico su un treno in viaggio nell’Inghilterra orientale. Almeno dieci passeggeri sarebbero rimasti feriti in un accoltellamento di massa avvenuto nei pressi della cittadina di Huntingdon, nel Cambridgeshire. La British Transport Police ha confermato di aver arrestato due persone, ma al momento il movente dell’attacco non è ancora chiaro. Il treno, gestito dalla compagnia LNER, è stato fermato in stazione per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Numerose ambulanze e unità di emergenza si sono radunate all’esterno, mentre la zona è stata immediatamente isolata. 🔗 Leggi su Open.online
