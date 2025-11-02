Almeno 10 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Due persone sono state arrestate. Secondo quanto riferito da testimoni al Times, «diverse persone si sono barricate nel bagno di un vagone per sfuggire alla furia dell'accoltellatore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Regno Unito, accoltellamento su un treno per Huntingdon: «Almeno 10 feriti. Due arrestati». Starmer: «Un fatto terribile»