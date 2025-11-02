Regno Unito accoltellamento su un treno diretto a Londra | dieci feriti Due arrestati Pensavamo a uno scherzo di Halloween – Il video

Open.online | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra.  Sono  due gli uomini arrestati  nella  stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Tra i dieci feriti, nove sono in condizioni gravi e rischiano la vita. L’attacco dei due uomini a bordo, la chiamata ai servizi d’emergenza, il blitz ad Huntingdon. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

regno unito accoltellamento trenoRegno Unito, dieci accoltellati sul treno diretto a Huntingdon: “Sangue ovunque”. Due arresti - Dieci persone sono rimaste ferite, nove in gravi condizioni, in un accoltellamento su un treno vicino a Huntingdon, nel Cambridgeshire ... Lo riporta fanpage.it

Accoltellamento su treno Londra, decine di feriti: cosa è successo - Cancellazioni e forti disagi segnano oggi la linea ferroviaria che collega Londra al nord del Regno Unito, lungo la dorsale orientale dell’isola, a causa di un violento attacco avvenuto ... ilmessaggero.it scrive

regno unito accoltellamento trenoDieci persone accoltellate su un treno per Londra: nove in pericolo di vita, due arresti. Indaga anche l’antiterrorismo. Testimone: “Sembrava uno scherzo” - Un testimone: "Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween". Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Accoltellamento Treno