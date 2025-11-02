Regno Unito accoltellamento su un treno diretto a Londra | dieci feriti Due arrestati Pensavamo a uno scherzo di Halloween – Il video
Dieci persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra. Sono due gli uomini arrestati nella stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Tra i dieci feriti, nove sono in condizioni gravi e rischiano la vita. L’attacco dei due uomini a bordo, la chiamata ai servizi d’emergenza, il blitz ad Huntingdon. 🔗 Leggi su Open.online
