La polizia britannica afferma che 10 persone sono state trasportate in ospedale dopo l’accoltellamento su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. In un comunicato diffuso poche ore dopo l’attacco, la Polizia dei Trasporti britannica ha anche affermato che l’incidente è stato dichiarato un “incidente grave” e che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini. “Dieci persone sono state trasportate in ospedale e nove di loro si ritiene abbiano riportato ferite gravi”, ha affermato. “Questo è stato dichiarato un incidente grave e la Polizia Antiterrorismo sta supportando le nostre indagini mentre lavoriamo per stabilire le circostanze e le motivazioni complete di questo incidente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, 10 feriti in accoltellamento su un treno a Huntingdon: nove sono gravi