Regno Unito 10 feriti in accoltellamento su un treno a Huntingdon | nove sono gravi
La polizia britannica afferma che 10 persone sono state trasportate in ospedale dopo l’accoltellamento su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. In un comunicato diffuso poche ore dopo l’attacco, la Polizia dei Trasporti britannica ha anche affermato che l’incidente è stato dichiarato un “incidente grave” e che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini. “Dieci persone sono state trasportate in ospedale e nove di loro si ritiene abbiano riportato ferite gravi”, ha affermato. “Questo è stato dichiarato un incidente grave e la Polizia Antiterrorismo sta supportando le nostre indagini mentre lavoriamo per stabilire le circostanze e le motivazioni complete di questo incidente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi arrestati due uomini "C'era sangue ovunque," ha raccontato un testimone, aggiungendo che "alcune persone venivano calpestate" mentre cercavano disperatamente di mettersi in salv - facebook.com Vai su Facebook
Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per conto della Russia - X Vai su X
Regno Unito, attacco con coltello su un treno: almeno 10 feriti di cui 9 gravi arrestati due uomini - Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pr ... msn.com scrive
Regno Unito, accoltellamento su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti. Due persone arrestate. «Scene orribili, c’era sangue ovunque» – Il video - Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l’area e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine ... Si legge su msn.com
Regno Unito, aggressioni con coltello in treno, due arrestati. Diversi feriti in ospedale - La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno in Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Lo riporta msn.com