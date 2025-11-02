È partita quasi in silenzio, ora infiamma il confronto politico e civile nella Regione Lazio. La proposta di legge 2072025 — “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica” — punta a ridisegnare l’intero sistema delle politiche familiari regionali. E’ firmata dalla assessora Simona Baldassarre in quota Lega e vicina alle associazioni ultracattoliche CitizenGo e Family Day. Adottata a maggio dalla giunta del fratello d’Italia Francesco Rocca, è tornata in commissione dopo l’estate, prima di approdare nel Consiglio per il voto finale. Sostegno alla famiglia, come “società naturale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regione Lazio, proteste per la legge sulla famiglia che tutela il nascituro dal concepimento: “Attacco all’aborto”