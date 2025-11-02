Regione Lazio proteste per la legge sulla famiglia che tutela il nascituro dal concepimento | Attacco all’aborto
È partita quasi in silenzio, ora infiamma il confronto politico e civile nella Regione Lazio. La proposta di legge 2072025 — “Interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica” — punta a ridisegnare l’intero sistema delle politiche familiari regionali. E’ firmata dalla assessora Simona Baldassarre in quota Lega e vicina alle associazioni ultracattoliche CitizenGo e Family Day. Adottata a maggio dalla giunta del fratello d’Italia Francesco Rocca, è tornata in commissione dopo l’estate, prima di approdare nel Consiglio per il voto finale. Sostegno alla famiglia, come “società naturale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Anche quest’anno la Regione Lazio è presente alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) a Paestum. L’Assessorato protagonista di due Archeoincontri: Sotto il cielo del Lazio: viaggio tra i tesori dell’Appia Antica; Il Lazio a - facebook.com Vai su Facebook
Esprimo, a nome della Regione Lazio, il più profondo cordoglio alla famiglia dell'autista rimasto ucciso nell’aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. A loro va la nostra piena vicinanza in questo momento di dolore. https://facebook.com/share/p/17Q - X Vai su X
Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta - La legge urbanistica della Regione Lazio – approvata a luglio dalla giunta guidata dal meloniano Francesco Rocca – è arrivata a un nuovo bivio. Secondo ilfattoquotidiano.it
Balbuzie, Aurigemma (Regione Lazio): "Pronti a presentare la prima legge regionale in Italia" - Il convegno organizzato in Consiglio regionale del Lazio da associazione Lea, alla presenza di Paolo Bonolis e Federico Moccia. Si legge su affaritaliani.it
Indagine per l'acquisto di 115 bus, la Regione invia gli ispettori in Astral - Secondo la Corte dei Conti la società in house regionale avrebbe una giacenza di cassa troppo elevata dovuta ad un eccesso di trasferimenti o alla mancata attuazione degli obiettivi programmati ... Secondo romatoday.it