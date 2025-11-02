Regione Calabria il ministro Nordio stanzia 8 milioni per la formazione dei detenuti
Dopo l'intervento di circa 5 milioni di euro a favore dell'esecuzione penale esterna, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Regione Calabria nuove risorse per oltre 8 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
