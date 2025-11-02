Regionali Meloni e i leader del centrodestra a Napoli per Cirielli | fissata la data
Tempo di lettura: < 1 minuto Tutti i leader del centrodestra insieme per sostenere Edmondo Cirielli alle Regionali. Il prossimo 14 novembre, la premier Giorgia Meloni e gli altri saranno a Napoli, per una manifestazione elettorale. A confermare l’evento sono fonti di Fratelli d’Italia. L’appuntamento sarà al PalaPartenope. Sul palco, Meloni salirà con Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia), Maurizio Lupi (Noi Moderati) e uno tra Antonio De Poli (segretario) o Lorenzo Cesa (presidente) per l’Udc. Proveranno a lanciare Cirielli, impegnato nella corsa a Palazzo Santa Lucia. Al momento, non sono confermati altri impegni in Campania per Meloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
