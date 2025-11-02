Regionali 2025 oltre mille persone in Piazza del Popolo per Andrea Volpe a Bellizzi

Sotto un sole di novembre più caldo del previsto, il territorio ha risposto con entusiasmo ad Andrea Volpe. Oltre mille persone, tra cittadini, amici, amministratori e rappresentanti istituzionali, hanno riempito stamattina Piazza del Popolo per ascoltare le parole del consigliere regionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

