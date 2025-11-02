Regionali 2025 Iannone FdI ai sindaci | Non votate per chi vi ha impedito di candidarvi

“I sindaci campani dovrebbero provare imbarazzo a votare e sostenere chi li ha resi incandidabili alla Regione". Lo dichiara il senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania, il quale lancia un accorato appello ai sindaci, al di là. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

