Reggio Emilia occupa un garage e ferisce un carabinieri

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 - Ha occupato abusivamente un garage, risultato essere pure un luogo di consumo di crack. E quando i carabinieri sono intervenuti al condomino di via Emilia Ospizio a Reggio, verso le 16 di venerdì scorso dopo la segnalazione di presenze sospette arrivate da alcuni residenti, un uomo di 38 anni, apparso sotto effetto di alcolici, ha manifestato un comportamento minaccioso verso i militari, armato di un taglierino e di un machete. Alla fine è stato bloccato e disarmato, per poi essere portato in caserma per accertamenti. Una volta rilasciato, però, in strada ha tentato di denudarsi, rappresentando pure un pericolo per il traffico, dimenandosi in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, occupa un garage e ferisce un carabinieri

Scopri altri approfondimenti

Concorso pubblico per 41 infermieri in Emilia-Romagna: tutte le informazioni utili: Sei graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato nelle Aziende sanitarie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Domande online dopo la pubblicazione in Gazzetta - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Emilia, proprietario parte e lascia il pitbull in garage: il cane muore - Un pitbull, Diego, è morto in un garage di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, dove il proprietario lo avrebbe lasciato per alcuni giorni. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Padrone in vacanza, cane muore in garage: stroncato da caldo e sete - Sono state avviate indagini sul decesso di un cane pitbull, che sarebbe stato stroncato da caldo e sete, dopo essere stato lasciato nel garage dal ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, il padrone va in vacanza e il pitbull Diego muore nel garage: «Non gli hanno portato cibo e acqua». L'avvocato del proprietario: «Nessuna incuria» - Alla fine, per il giovane pitbull di nome Diego non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale, ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it