Reggiani il piccolo Bastoni del Borussia | Io i tedeschi e l' Italia ai Mondiali che non ho mai visto

Il difensore classe 2008 è passato dal Sassuolo al Borussia Dortmund e da domani giocherà il Mondiale U17: "Giocare una competizione così è un privilegio, puntiamo alla vittoria. La Germania? Sono molto rigidi, ma io e Inacio sappiamo dove andare a mangiare una buona pizza. Lavoro per fare l'esordio sotto il Muro Giallo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reggiani, il piccolo Bastoni del Borussia: "Io, i tedeschi e l'Italia ai Mondiali che non ho mai visto"

