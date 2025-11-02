Firenze, 2 novembre 2025 – La madre di tutte le battaglie politiche dell’anno prossimo sarà il referendum sulla riforma per la separazione delle carriere. L’approccio del governo non sarà quello personalistico avuto da Matteo Renzi nel 2016, quando si votò per il referendum costituzionale che costò il posto all’ex presidente del Consiglio. Sarebbe un errore storico per Giorgia Meloni, che quantomeno ha avuto e ha l’occasione di imparare dai suoi predecessori. Lo ha detto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Auspico che la campagna referendaria si svolga sui contenuti, sugli aspetti tecnici” della riforma e “non divenga un Meloni sì, Meloni no, come fu per Renzi”, anche perché “la riforma non è rivoluzionaria come si dice”, ha spiegato Nordio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum giustizia. La battaglia è all’inizio