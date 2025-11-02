Reddito disponibile reale in Italia nel 2024 ancora sotto i livelli del 2008 | solo la Grecia fa peggio

Eurostat: Italia tra gli ultimi in Europa, solo la Grecia fa peggio. Secondo il più recente rapporto di Eurostat, il reddito disponibile lordo reale pro capite delle famiglie italiane nel 2024 mostra una leggera crescita rispetto al 2023, ma resta ancora inferiore ai livelli del 2008. L'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea, insieme alla Grecia, a non aver recuperato i valori pre-crisi. Italia ferma a quota 95,97 contro la media UE di 114,29. Facendo base 100 il 2008, il reddito disponibile reale delle famiglie italiane si è attestato nel 2024 a 95,97, contro una media di 114,29 per l'UE a 27 e 109,40 per l'area euro.

