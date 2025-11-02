Reddito disponibile reale in Italia nel 2024 ancora sotto i livelli del 2008 | solo la Grecia fa peggio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eurostat: Italia tra gli ultimi in Europa, solo la Grecia fa peggio. Secondo il più recente rapporto di Eurostat, il reddito disponibile lordo reale pro capite delle famiglie italiane nel 2024 mostra una leggera crescita rispetto al 2023, ma resta ancora inferiore ai livelli del 2008. L’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea, insieme alla Grecia, a non aver recuperato i valori pre-crisi. Italia ferma a quota 95,97 contro la media UE di 114,29. Facendo base 100 il 2008, il reddito disponibile reale delle famiglie italiane si è attestato nel 2024 a 95,97, contro una media di 114,29 per l’UE a 27 e 109,40 per l’area euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Reddito disponibile reale in Italia nel 2024 ancora sotto i livelli del 2008: solo la Grecia fa peggio

Altre letture consigliate

Reddito disponibile reale in Italia nel 2024 in lieve crescita (ma inferiore al 2008) - X Vai su X

Fatto 100 il 2008 l’Italia nel 2024 si attesta per il reddito disponibile delle famiglie a 95,97 a fronte del 109,40 dell’area euro (114,29 Ue a 27). Unico caso assieme alla Grecia. - facebook.com Vai su Facebook

Reddito reale sotto i livelli del 2008, Italia e Grecia le peggiori d’Europa - In pratica rispetto al 2008 Germania e Francia sono andate avanti per il reddito disponibile rispettivamente di oltre 20 punti e di oltre 17 punti rispetto all'Italia e l'Unione europea in media di ... Lo riporta msn.com

I redditi reali sono in calo, in Italia si guadagna meno di 15 anni fa - Al contrario del resto dell’Ue, in Italia crolla il potere d’acquisto, con i redditi che non salgono mentre aumenta il costo della vita ... Secondo quifinanza.it

Reddito disponibile reale Italia nel 2024 inferiore al 2008 - Il reddito disponibile lordo reale pro capite delle famiglie in Italia nel 2024 era in leggera crescita sul 2023 ma ancora inferiore a quello del 2008, unico caso in Europa insieme alla Grecia. Segnala msn.com