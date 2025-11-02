Re Carlo Harry è molto preoccupato e Meghan prende le distanze | frattura in arrivo
Lo scandalo che sta travolgendo Andrea è di proporzioni immani. L’immagine della Famiglia Reale è stata messa a dura prova: il fratello di Re Carlo ha minato le fondamenta di un’Istituzione in cui, negli ultimi anni, molti hanno perso la fiducia. E anche se Andrea non ha più i titoli, le ripercussioni sono inevitabili: Harry si è detto molto preoccupato, e Meghan intende prendere le distanze pubblicamente da quanto successo. Potrebbe essere in arrivo un’altra frattura con Re Carlo. Re Carlo, frattura in arrivo con Harry. Quello di Andrea Mountbatten Windsor è probabilmente uno dei più grandi scandali degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Re Carlo ha tolto tutti i titoli ad Andrea e lo ha mandato in esilio. Adesso Harry teme il peggio: potrebbe subire lo stesso trattamento. #royalfamily - facebook.com Vai su Facebook
William litiga con Re Carlo e spiega a Harry come cambierà la monarchia #8ottobre - X Vai su X
Re Carlo, Harry in pericolo: può fare la stessa fine di suo zio Andrea - Re Carlo ha tolto tutti i titoli ad Andrea e lo ha mandato in esilio. Segnala dilei.it
Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso - Dopo la pubblicazione del libro postumo di Virginia Giuffre, la monarchia prende (finalmente) una posizione netta sul terzogenito di Elisabetta II: « Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pens ... Come scrive vanityfair.it
Re Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea: che succede nella royal family - Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Da fanpage.it