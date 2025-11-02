Re Carlo Harry è molto preoccupato e Meghan prende le distanze | frattura in arrivo

Lo scandalo che sta travolgendo Andrea è di proporzioni immani. L’immagine della Famiglia Reale è stata messa a dura prova: il fratello di Re Carlo ha minato le fondamenta di un’Istituzione in cui, negli ultimi anni, molti hanno perso la fiducia. E anche se Andrea non ha più i titoli, le ripercussioni sono inevitabili: Harry si è detto molto preoccupato, e Meghan intende prendere le distanze pubblicamente da quanto successo. Potrebbe essere in arrivo un’altra frattura con Re Carlo. Re Carlo, frattura in arrivo con Harry. Quello di Andrea Mountbatten Windsor è probabilmente uno dei più grandi scandali degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Harry è molto preoccupato e Meghan prende le distanze: frattura in arrivo

