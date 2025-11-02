Ravezzani su Verona Inter | Chi invoca il rosso a Bisseck ignora il regolamento o è anti nerazzurri…
Inter News 24 Ravezzani, direttore di Telelombardia: «A Verona mancano i requisiti del DOGSO: distanza, direzione verso la porta e assenza di difendenti». Fabio Ravezzani interviene a gamba tesa sul caso di Verona Inter e sulla mancata espulsione di Yann Bisseck. Sui social il direttore di Telelombardia ha accusato i critici di non conoscere le norme: «Per chi ignora il regolamento: rosso per chiara occasione da gol se la distanza è poca, la direzione è verso la porta e non ci sono difensori in grado di recuperare. A Verona le prime due ‘D’ non sussistono e forse neanche la terza. Chi dice rosso non sa o è solo tifoso anti-Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com
