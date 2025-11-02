Rave nel Modenese centinaia gli identificati finora
L'ex Bugatti di Campogalliano, alle porte di Modena è stata occupata nel weekend di Halloween da almeno 5mila ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa. Centinaia gli identificati finora, un fermo per possesso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rave nel Modenese con 5mila partecipanti: traffico bloccato - facebook.com Vai su Facebook
In 5000 al rave abusivo nella ex fabbrica Bugatti: 300 identificati e 1 arresto - rave che portò al primo decreto del governo Meloni, un nuovo party non autorizzato con circa 5mila partecipanti ha occupato nella notte l’ex stabilimento Bugatti di ... Scrive msn.com
Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Il declino della Fabbrica Blu, simbolo negli anni ‘90 della Motor valley italiana. Secondo msn.com
Rave party abusivo nel Modenese, in 5mila assediano l’ex fabbrica Bugatti: traffico in tilt - Secondo i media locali, la festa sarebbe andata avanti tutta la notte, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine ... Riporta msn.com