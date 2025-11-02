Ravanelli di testa e il Monza fa fuori lo Spezia

Monza, 2 novembre 2025 – A volte, come insegna Massimiliano Allegri, basta vincere di corto muso. E il Monza, il cui allenatore Paolo Bianco ha lavorato in passato al fianco del collega livornese, dopo due partite ricche di gol prosegue la sua marcia imperiosa con una vittoria di misura. I biancorossi superano 1-0 lo Spezia davanti al proprio pubblico. Decisivo il gol di Ravanelli, su gentile regalo del portiere spezzino Sarr, ad inizio ripresa. Per la prima volta dopo quasi 50 anni si registrano cinque vittorie di fila in gare ufficiali. In ogni caso prestazione molto solida per i brianzoli, sempre in totale controllo delle operazioni, anche nei minuti finali quando sono rimasti in dieci per il rosso ad Izzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

