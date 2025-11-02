Rapina al Louvre | vengono fuori pesanti falle e problemi ai sistemi di sicurezza Cosa non ha funzionato

Fidarsi è bene, ma sul Louvre la prudenza è d’obbligo. Dopo la linea rassicurante iniziale (“Gli allarmi hanno funzionato”), la ministra Rachida Dati ha ammesso davanti ai senatori: “Ci sono state mancanze nella sicurezza”. Un cambio di passo figlio del colpo da manuale: banda travestita da operai, azione in pieno giorno, uscita in soli 7 minuti. La domanda ora non è se ci siano state falle, ma quante e dove si siano generate nella catena dei controlli. Nel giro di dieci giorni il tono è mutato: da difesa dell’esistente a caccia dei punti deboli, tra responsabilità interne e protocolli da riscrivere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

