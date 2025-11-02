Rapina al Louvre la ridicola password delle telecamere le indagini e il destino dei gioielli rubati
Fidarsi è bene, non fidarsi, a volte, è meglio. Soprattutto se si tratta della sicurezza dei musei di Parigi. E delle rassicurazioni della ministra della cultura dopo il clamoroso furto al Louvre. Così, dopo una prima versione conservativa – “Gli allarmi hanno funzionato” – ora arriva l’ammissione davanti al Senato francese: “Ci sono state mancanze nella sicurezza”. Non che servissero le parole di Rachida Dati per comprenderlo, dopo che una banda travestita da operai ha svaligiato in pieno giorno il museo più famoso del mondo in soli 7 minuti. Sta di fatto che in dieci giorni il tono del dicastero culturale è cambiato: ora si cercano carenze e responsabilità, si fa un timido mea culpa e si prova a individuare le inefficienze nella catena della sicurezza del museo, già in passato oggetto di rapine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
