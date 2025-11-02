Rapina a Parona | con la pistola in pugno e la mascherina sul volto porta via 150 euro
Parona (Pavia), 2 novembre 2025 - È entrato nel negozio con la mascherina sul volto, è andato dritto alle casse e ha mostrato una pistola. Il rapinatore si è fatto così consegnare da una cassiera tutto il contenuto del registratore di cassa, ma portando via una somma di soli 150 euro circa. Un'azione rapida, durata pochi istanti, senza che i clienti del discount se ne rendessero neppure conto e senza che nessuno si facesse male. Con la pistola, che non si sa se fosse vera o finta, usata solo come minaccia. La rapina è stata messa a segno poco prima delle 20 di ieri, sabato 1 novembre, ai danni del negozio della catena Action che si trova nel centro commerciale di Parona, in via Case Sparse, lungo la Provinciale 494. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
