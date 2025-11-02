Rapina a mano armata all’Aldi di Vigevano | i clienti si nascondono nel magazzino

Vigevano (Pavia), 2 novembre 2025 – Un'altra rapina a mano armata, che questa volta ha provocato un po' di panico nel supermercato. Mancavano una decina di minuti circa alle 18 di oggi, domenica 2 novembre, quando un rapinatore, da solo, è entrato al punto vendita Aldi, in viale Industria a Vigevano, lungo la stessa provinciale 494 sulla quale si trova anche, a circa 5 chilometri di distanza, il discount Action di Parona che era stato rapinato con identiche modalità nella serata di ieri, sabato 1 novembre. Che possa trattarsi dello stesso responsabile, al momento, può essere solo un sospetto. Rapina a Parona: con la pistola in pugno e la mascherina sul volto porta via 150 euro Scatta l’allarme . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina a mano armata all’Aldi di Vigevano: i clienti si nascondono nel magazzino

