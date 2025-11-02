Ranucci tira dritto e sfida il Garante | in onda l' attacco a FdI
Nonostante la diffida alla messa in onda inviata da Agostino Ghiglia poche ore fa, Sigfrido Ranucci è tornato ad accendere i riflettori sul Garante della Privacy. Ghiglia, membro della commissione, sarebbe coinvolto nella procedura che ha portato alla multa da 150 mila a “Report” per la diffusione dell’audio della telefonata tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Secondo Ghiglia, ci sarebbe stata un’acquisizione illecita di dati personali attraverso la violazione della corrispondenza privata. Ebbene, “ Report ” ha tirato dritto e ha sollevato interrogativi sull’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità, mettendo nel mirino Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
