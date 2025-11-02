Rania di Giordania visione in Egitto con l’abito rosso fuoco Made in Italy

Rania di Giordania ha incantato ancora una volta. Alla cerimonia di apertura del Grand Egyptian Museum al Cairo, la regina ha trasformato un evento istituzionale in un momento di pura eleganza contemporanea. Accanto al re Abdullah II e alla figlia, la principessa Salma, ha catturato ogni sguardo con un abito rosso fuoco Made in Italy che ha ridefinito il concetto di regalità moderna. Una visione luminosa e magnetica, perfetta cornice per un evento che celebra la storia millenaria dell'Egitto ma che, per una sera, ha avuto un'anima tutta fashion. Rania di Giordania sceglie il rosso della regalità moderna.

