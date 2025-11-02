Ramsey rescinde il contratto con i Pumas e torna in Europa | è alla ricerca disperata del cane Halo

E' durata meno del previsto l'ultima avventura calcistica di Aaron Ramsey che dopo sole 6 presenze ha deciso di chiudere il contratto con la squadra messicana dei Pumas. Nessuna questione professionale o economica: l'ex Juve è tornato in Europa per continuare le ricerche del suo beagle, Halo, scomparso lo scorso 13 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

