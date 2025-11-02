Rallye Terre de Vaucluse | 152 equipaggi per l’ultimo ballo sulla terra francese

Con il titolo già assegnato a Laurent Pellier, il CFR Terre chiude la stagione con un record d’iscritti e tante novità tra i protagonisti della classe Rally2 Ultimo appuntamento della stagione per il Campionato Francese Rally Terra (CFR Terre), che approda sugli sterrati del Rallye Terre de Vaucluse. La gara, con base a Courthézon, chiude . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Rallye Terre de Vaucluse 2025 - Le rallye Terre de Vaucluse 2025 se dispute du 7 au 9 Novembre 2025 autour de Courthezon dans le Vaucluse. Scrive msn.com

Liste des engagés Rallye Terre de Vaucluse 2025 - Sur cette dernière manche de la saison en championnat de France Terre, la liste des engagés est très belle avec 152 engagés. Riporta msn.com

Auto - Rallye Pellerey épate en mondial avec le rallye Terre de Vaucluse en ligne de mire - Vainqueur du Clio Trophy France Terre l'an passé, Tom Pellerey bénéficie cette saison d'un programme officiel intéressant en championnat du monde. Da ledauphine.com