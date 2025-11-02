rally si scaldano i motori prova speciale con dedica

Rally di Scandicci, comincia la settimana di vigilia. Sabato e domenica prossima, al via la terza edizione della gara motoristica organizzata da Reggello Motor sport e inserita nel calendario nazionale Aci Sport. Rombano le auto da corsa nelle strade di collina, residenti che hanno sotterrato l’ascia di guerra, ma stanno comunque col fiato sospeso nella speranza che tutto fili per il meglio. Due giornate di gara vera, divise in nove prove speciali su strade dei territori comunali di Scandicci, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa e Montespertoli. Partenza da via Pantin, sabato alle 15, arrivo domenica pomeriggio sempre davanti al comune dove si terrà la premiazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

