Rally si scaldano i motori Prova speciale con dedica
Rally di Scandicci, comincia la settimana di vigilia. Sabato e domenica prossima, al via la terza edizione della gara motoristica organizzata da Reggello Motor sport e inserita nel calendario nazionale Aci Sport. Rombano le auto da corsa nelle strade di collina, residenti che hanno sotterrato l’ascia di guerra, ma stanno comunque col fiato sospeso nella speranza che tutto fili per il meglio. Due giornate di gara vera, divise in nove prove speciali su strade dei territori comunali di Scandicci, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa e Montespertoli. Partenza da via Pantin, sabato alle 15, arrivo domenica pomeriggio sempre davanti al comune dove si terrà la premiazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
ACI Sport TV. . Le vetture del Trofeo Italiano Rally scaldano i motori nello shakedown lungo le strade del Como. Ultimi test, ultime regolazioni prima della gara. Vai su Facebook
Rally, si scaldano i motori. Prova speciale con dedica - Sabato e domenica prossima, al via la terza edizione della gara motoristica organizzata da Reggello Motor sport e inserita nel calendario nazional ... Riporta msn.com
Sui “colli fiorentini” si scaldano i motori: sabato 8 e domenica 9 novembre il terzo “Rally Città di Scandicci” - E' di oggi infatti l'ufficialità della notizia, annunciata dalle ... Da piananotizie.it
Si scaldano i motori. Conto alla rovescia Rally - Per l’edizione 2025, quella del quarantennale, che si preannuncia quindi speciale. lanazione.it scrive