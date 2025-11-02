Raimondo Todaro asfalta Selvaggia Lucarelli Non doveva farlo; ecco cosa è successo e perché non si sopportano

Raimondo Todaro accusa Selvaggia Lucarelli di essere poco imparziale nel banco della giuria di Ballando con le stelle. Ecco cosa è successo e perché i due non si sopportano. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Raimondo Todaro, dopo la bella notizia sulla sua malattia, ne è arrivata un’altra drammatica: la confessione Le polemiche a Ballando con le Stelle non mancano mai, e questa volta al centro del dibattito c’è Raimondo Todaro, che non ha risparmiato critiche alla giuria del celebre talent show di Rai Uno. Ospite di La Volta Buona con Caterina Balivo, il ballerino e coreografo ha puntato il dito contro il gruppo dei giurati, composto da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, accusandoli di giudicare “a simpatia” e di non essere sempre obiettivi nelle valutazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

