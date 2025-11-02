Raimondo Todaro asfalta Selvaggia Lucarelli Non doveva farlo; ecco cosa è successo e perché non si sopportano

Donnapop.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raimondo Todaro accusa Selvaggia Lucarelli di essere poco imparziale nel banco della giuria di Ballando con le stelle. Ecco cosa è successo e perché i due non si sopportano. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Raimondo Todaro, dopo la bella notizia sulla sua malattia, ne è arrivata un’altra drammatica: la confessione Le polemiche a Ballando con le Stelle non mancano mai, e questa volta al centro del dibattito c’è Raimondo Todaro, che non ha risparmiato critiche alla giuria del celebre talent show di Rai Uno. Ospite di La Volta Buona con Caterina Balivo, il ballerino e coreografo ha puntato il dito contro il gruppo dei giurati, composto da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, accusandoli di giudicare “a simpatia” e di non essere sempre obiettivi nelle valutazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

raimondo todaro asfalta selvaggia lucarelli non doveva farlo ecco cosa 232 successo e perch233 non si sopportano

© Donnapop.it - Raimondo Todaro asfalta Selvaggia Lucarelli «Non doveva farlo»; ecco cosa è successo e perché non si sopportano

Altri contenuti sullo stesso argomento

raimondo todaro asfalta selvaggiaRaimondo Todaro attacca Selvaggia Lucarelli: “Non può dire per chi tifa a Ballando”/ Scontro con Mariotto! - Raimondo Todaro critica Selvaggia Lucarelli e battibecca con Guillermo Mariotto: a La Volta Buona si discute sulla giuria di Ballando con le stelle 2025. Riporta ilsussidiario.net

raimondo todaro asfalta selvaggiaRaimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini - Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ha rifilato una stoccata da manuale a Selvaggia Lucarelli e colleghi. Scrive libero.it

raimondo todaro asfalta selvaggiaRaimondo Todaro tuona contro la giuria di Ballando con le Stelle: "Vanno a simpatia" - Raimondo Todaro ha detto la sua sulla giuria di Ballando con le Stelle, affermando come secondo lui vadano a simpatia con i diversi concorrenti. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Raimondo Todaro Asfalta Selvaggia