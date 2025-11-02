Raimondo Todaro asfalta Selvaggia Lucarelli Non doveva farlo; ecco cosa è successo e perché non si sopportano
Raimondo Todaro accusa Selvaggia Lucarelli di essere poco imparziale nel banco della giuria di Ballando con le stelle. Ecco cosa è successo e perché i due non si sopportano. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Raimondo Todaro, dopo la bella notizia sulla sua malattia, ne è arrivata un’altra drammatica: la confessione Le polemiche a Ballando con le Stelle non mancano mai, e questa volta al centro del dibattito c’è Raimondo Todaro, che non ha risparmiato critiche alla giuria del celebre talent show di Rai Uno. Ospite di La Volta Buona con Caterina Balivo, il ballerino e coreografo ha puntato il dito contro il gruppo dei giurati, composto da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, accusandoli di giudicare “a simpatia” e di non essere sempre obiettivi nelle valutazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Blogo. . Raimondo Todaro spiega la sua verità e risponde alle domande di Nunzia De Girolamo, conduttrice del programma Ciao Maschio. #blogo #ciaomaschio #raimondotodaro #nubziadegirolamo - facebook.com Vai su Facebook
Raimondo Todaro attacca Selvaggia Lucarelli: “Non può dire per chi tifa a Ballando”/ Scontro con Mariotto! - Raimondo Todaro critica Selvaggia Lucarelli e battibecca con Guillermo Mariotto: a La Volta Buona si discute sulla giuria di Ballando con le stelle 2025. Riporta ilsussidiario.net
Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini - Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ha rifilato una stoccata da manuale a Selvaggia Lucarelli e colleghi. Scrive libero.it
Raimondo Todaro tuona contro la giuria di Ballando con le Stelle: "Vanno a simpatia" - Raimondo Todaro ha detto la sua sulla giuria di Ballando con le Stelle, affermando come secondo lui vadano a simpatia con i diversi concorrenti. Da comingsoon.it