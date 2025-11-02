Ragazzino ucciso a colpi di pistola davanti agli amici | Giuseppe Di Dio aveva 16 anni Fermati il presunto assassino il padre e il fratello

Ucciso a sangue freddo con un colpo d'arma da fuoco. Così è morto Giuseppe Di Dio, giovane di 16 anni di Capizzi, in provincia di Messina. La vittima era uno studente.

