Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween | prima viene torturato poi lo gettano nel fiume

Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween: prima viene torturato, poi lo gettano nel fiume

