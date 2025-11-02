Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween | prima viene torturato poi lo gettano nel fiume

Leggo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine. 🔗 Leggi su Leggo.it

