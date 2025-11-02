Ragazzini fanno troppo rumore in pizzeria | cameriere tenta di aggredirli poi si scaglia contro i carabinieri

È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza del Gesù, in centro a Napoli. I carabinieri hanno arrestato il cameriere di una pizzeria, un 35enne già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

