Ragazzi gli bloccano la strada e lo spingono a terra | medico 65enne aggredito nel centro di Pavia
Alcune sere fa un 65enne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi nel centro di Pavia. L'uomo, un medico, stava tornando a casa, quando si sarebbe ritrovato i giovani in mezzo alla strada. Gli ha chiesto di spostarsi per farlo passare, ma uno di loro gli avrebbe dato una spinta facendolo cadere a terra e battere la testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
