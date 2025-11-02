Ragazzi 16enni si stendono sui binari la follia di due giovani che rischiavano di essere travolti | Volevamo sentire l?arrivo del treno

TREVISO - Con l?orecchio appoggiato ai binari che corrono accanto a via Cal di Breda per capire se il treno fosse in arrivo, esattamente come la scena di un vecchio film western quando. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

