Ragazzi 16enni si stendono sui binari la follia di due giovani che rischiavano di essere travolti | Volevamo sentire l?arrivo del treno
TREVISO - Con l?orecchio appoggiato ai binari che corrono accanto a via Cal di Breda per capire se il treno fosse in arrivo, esattamente come la scena di un vecchio film western quando. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
È stata la madre dei ragazzi (due 16enni, un 14enne e il più piccolo di 8) a denunciare il caso dopo aver raccolto le confidenze dei figli
