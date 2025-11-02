Raf da Porta Romana al mondo | Un’avventura partita da qui

Quarant’anni che non sembrano finire mai. Giovedì scorso ha debuttato, infatti, ad Orvieto una nuova tranche teatrale di quel Self Control 40th Anniversary Tour con cui Raf continua a celebrare il genetliaco del suo brano più popolare e amato. E martedì prossimo replica, a grande richiesta, il concerto già portato alle Cartiere Carrara a novembre 2024. D’altronde, per lui tutto nasce e torna a Firenze. "Probabilmente non sarei diventato Raf se, da ragazzo, non mi fossi trasferito qui per studiare al Liceo Artistico di Porta Romana" racconta l’uomo del battito animale, giù dal palco Raffaele Riefoli, col pensiero alla sliding door attraverso cui l’hanno fatto passare l’incontro con Giancarlo Bigazzi, ma anche le notti (brave) al Tenax e in un "club molto piccolo e molto alternativo" quale il Banana Moon in Borgo degli Albizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

