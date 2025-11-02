Radiologia aperta anche la sera Obiettivo | ridurre i tempi di attesa
Nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Giovanni Battista attivato il servizio serale e festivo per ridurre le liste d’attesa e favorire lo svolgimento degli esami diagnostici. L’Usl Umbria 2 potenzia l’offerta sanitaria e amplia gli orari di accesso alle prestazioni diagnostiche dell’ospedale di Foligno. Da questa settimana è infatti attivo un servizio straordinario di radiologia nelle ore serali, dalle 20 alle 23, e nei giorni prefestivi e festivi di sabato e domenica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per gli esami radiologici più richiesti e di migliorare l’accessibilità ai servizi per i cittadini, offrendo nuove possibilità di prenotazione al di fuori dei consueti orari diurni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
