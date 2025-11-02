È aperta fino a domani la possibilità di partecipare al Concorso Letterario “Ti racconto Urbino“, bandito dall’ Associazione Alumni dell’Università Carlo Bo, in collaborazione col Comune e il Liceo Artistico Scuola del Libro. Il premio nasce con la finalità di raccogliere testimonianze sulla vita universitaria e racconti su emozioni, ricordi e legami con l’Università e la città di Urbino. È rivolto a chiunque abbia conseguito un titolo di studio nell’ateneo feltresco o sia attualmente uno studente iscritto a Uniurb. Le sezioni del concorso letterario sono tre: la sezione A è riservata agli iscritti all’associazione Alumni Uniurb; la sezione B è per chiunque abbia i requisiti ma non sia iscritto alla associazione; infine la sezione C è dedicata ai laureati del periodo Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccontare la città, scade il concorso