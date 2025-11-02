Lontano dalle spiagge assolate di Copacabana e dai ritmi frenetici del carnevale, esiste un’altra anima del Brasile che si rivela nei banconi dei pés-sujos, i bar popolari dove la cachaça scorre abbondante sotto luci al neon e l’atmosfera è autentica, senza fronzoli. È qui che nasce il Rabo de Galo, letteralmente “coda di gallo”, un cocktail che ha conquistato prima le strade di San Paolo e ora punta a sedurre i palati di tutto il mondo. Entrato nella lista ufficiale IBA nel 2024, questo drink rappresenta un ponte sorprendente tra la tradizione italiana del vermouth e la cultura brasiliana della cachaça, un incontro che ha dato vita a una miscela dal carattere deciso e affascinante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Rabo de Galo: il cocktail brasiliano che conquista il mondo