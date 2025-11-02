Quota 100 per la Tema Sinergie | dopo il doppio passo falso ecco la vittoria contro Nocera

2 nov 2025

Sei uomini in doppia cifra, cento punti segnati, quarta vittoria in altrettante gare al PalaCattani. Sono numeri da applausi quelli ottenuti dalla Tema Sinergie contro Nocera, tornata alla vittoria davanti ai propri tifosi, mostrando grande voglia di vincere sin dalla prima azione. La reazione al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

