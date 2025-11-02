Questo Arezzo fa sognare Cianci e Pattarello show Resta il primato solitario

di Andrea Lorentini Doppio Cianci più doppio Pattarello – con sigillo finale di Ravasio – e l’ allunga di nuovo. In attesa dello scontro diretto di questo pomeriggio tra Ravenna e Ascoli, gli amaranto calano la cinquina al Campobasso e si portano momentaneamente a +4 mettendo pressione alle inseguitrici, di fronte nel big match in Romagna. Aspettando il risultato del "Benelli", un’ulteriore iniezione di fiducia anche in vista del derby di Perugia di domenica prossima. Al Comunale arriva la decima vittoria in campionato. Successo travolgente dentro una prestazione solida. Ennesima prova di forza che consolida il primato solitario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

