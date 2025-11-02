Questa me fa morì qualche puntata… | Sabrina Ferilli dà una bastonata a Maria De Filippi – VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti pazzi per i siparietti comici tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ogni scherzo tra le due amiche in studio diventa virale subito durante la messa in onda di “Tu Si Que Vales”. Durante una esibizione il giudice De Filippi si siede accanto alla Ferilli armeggiando un bastone allungabile. La Ferilli glielo trappa dalle mani dandole della maleducata “non me fa litigà con la signora”, riferendosi alla concorrente in studio. Nel momento però in cui la Ferilli cerca di mettere a posto il bastone dà un colpo alla spalla della De Filippi che scoppia a ridere. “Mo me fai morì qualche puntata de queste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

