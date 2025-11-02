Querzoli con autorità È tris di successi pieni

Troppa Querzoli per una Sios Novavetro fragile: Forlì vince facile (25-15, 25-21, 25-20) e inanella il terzo successo pieno di fila, consolidando il secondo posto a braccetto con S. Mauro Pascoli, in zona playoff, a un’incollatura dalla capolista Osimo. Dieci ace, 6 muri-punto, 84% di positività in ricezione e il 54% di squadra in attacco: sono numeri che non lasciano adito a interpretazioni di sorta e raccontano lo strapotere del team di casa, che ha potuto finalmente giovarsi del frontman Luca Bigarelli, al debutto dopo aver incassato l’idoneità agonistica e subito autore di una prestazione superlativa (top scorer con 25 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

