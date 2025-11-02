Quell' angolo di Monza dove doveva sorgere il bosco anti smog ma lì gli alberi non crescono
Per crescere, si sa, ci vuole tempo. Lo sapevano i residenti. Ma a sette anni di distanza dall’inaugurazione del bosco mangia-smog di Sant’Albino quello che attendevano i residenti è ben lontano dalla realtà. E la denuncia arriva proprio dalle pagine del blog del Comitato di quartiere Sant’Albino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
